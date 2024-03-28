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Nijerya'da menenjit salgını: 3 ayda 202 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da ocaktan bu yana 202 kişinin menenjit salgınında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da menenjit salgını: 3 ayda 202 kişi öldü

 Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, yaptığı açıklamada, ocaktan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra 22 eyalete bağlı 96 bölgede salgınının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

İdris, bu sürede 2 bin 172 menenjit vakası tespit edildiğini, bunlardan 202'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

NCDC'nin menenjit acil durum operasyon merkezlerini kurduğunu ifade eden İdris, ulusal hızlı müdahale ekiplerinin salgından etkilenen eyaletlere gönderildiğini söyledi.

Nijerya hükümeti, 2030 yılına kadar hastalığı yenmek yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

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