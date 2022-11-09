Nijerya'da otobüsün karıştığı kazada 14 kişi öldü

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Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kano Koordinatörü Zubairu Mato, yaptığı açıklamada, Kano eyaletinin Gaya-Wudil kara yolunda yolcu taşıyan otobüsle karşı yönden gelen bir aracın çarpıştığını belirtti.



Mato, kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.



Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Mato, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.



Zubairu Mato, kazanın otobüs sürücüsünün aşırı hız yapmasından kaynaklandığını bildirdi.

