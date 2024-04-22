Nijerya'da şiddet olayları: Yılın ilk üç ayında 2 bin 583 kişi öldü

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da yılın ilk çeyreğinde yaşanan saldırılar ve şiddet olaylarında 2 bin 583 kişi hayatını kaybetti.



Ülkede faaliyet gösteren Beacon Consulting adlı güvenlik risk yönetimi ve istihbarat danışmanlığı şirketinin yayımladığı rapora göre, ocak-mart döneminde çoğunluğu kuzey eyaletleri olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde çoban-çiftçi çatışmalarının yanı sıra terör ve silahlı çete üyelerinin saldırıları yaşandı.



Olaylarda 2 bin 583 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 164 kişi kaçırıldı.



Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'İn Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.



Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.



Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.



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