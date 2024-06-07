Nijerya'da silahlı saldırı: 42 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da sabah saatlerinde yaklaşık 300 kişiden oluşan silahlı motosiklet çetesi tarafından saldırı düzenlendi.  Zamfara ve Katsina eyaletlerinde düzenlenen saldırılarda 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'da silahlı saldırı: 42 kişi hayatını kaybetti

'nın Zamfara ve Katsina eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Zamfara Eyaleti Polis Komiseri Muhammad Shehu Dalijan, yaptığı açıklamada, eyaletin Zurmi bölgesine bağlı Magarya köyüne sabah erken saatlerde gelen yaklaşık 300 motosikletli silahlı çete üyesinin etrafa ateş açtıklarını belirtti.

Saldırıda 7'si polis 12 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini veren Dalijan, bölgeye takviye kuvvet gönderildiğini ve soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Ulusal basındaki haberlere göre silahlı çete üyeleri, Katsina eyaletine bağlı Dutsinma ve Safana köylerine de saldırdı.

İki köye yönelik saldırıda 30 kişinin öldüğü ve bazıları ağır çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Haberlerde köy sakinlerinin bir kısmının silahlı çete üyelerinin saldırıları nedeniyle evlerini terk ettikleri belirtildi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Nijerya'da film, skeç ve kliplerde sigara kullanılması yasaklandı

Nijerya'da film, skeç ve kliplerde sigara kullanılması yasaklandı

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

Kurtarıcı İsa heykeli "Dünya Çevre Haftası" kapsamında renklendirildi

Kurtarıcı İsa heykeli "Dünya Çevre Haftası" kapsamında renklendirildi

Silahlar gecikti: Biden, Zelenski'den özür diledi

Silahlar gecikti: Biden, Zelenski'den özür diledi

Putin'in kazanamadığı savaş: "Yeterli Rus yok"

Putin'in kazanamadığı savaş: "Yeterli Rus yok"

Hedefler değişti! Gençler çevrimiçi şöhret peşinde

Hedefler değişti! Gençler çevrimiçi şöhret peşinde

"Cehennem Kapısı" hızla genişlemeye devam ediyor

"Cehennem Kapısı" hızla genişlemeye devam ediyor

Stoltenberg: Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı var

Stoltenberg: Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı var

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...