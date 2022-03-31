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Nijerya'da yolcu trenlerine savaş uçakları eşlik edecek

Nijerya Ulaşım Bakanı Amaechi, Abuja-Kaduna yolcu tren seferlerine hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik edeceğini açıkladı.

Haberler - AP - Anadolu Ajansı 31.03.2022 - 23:11

Nijerya'da yolcu trenlerine savaş uçakları eşlik edecek

hükümeti, ülkede artık yolcu trenlerine hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik edeceğini bildirdi.

Nijerya Ulaşım Bakanı Rotimi Amaechi, 28 Mart'ta ülkenin Kaduna eyaletinde yolcu taşıyan trene düzenlenen bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Amaechi, burada yaptığı açıklamada, bundan sonra başkent Abuja-Kaduna yolcu tren seferlerine hava kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarının eşlik edeceğini söyledi.

Silahlı kişiler, 28 Mart akşamı Kaduna eyaletinin Igabi bölgesindeki Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemişti.

Saldırının ardından trende bulunan 362 yolcudan 8 kişinin cesedine ulaşılmış, 46 kişi yaralı olarak kurtarılmış, bazı kişiler kaçırılmıştı.

Saldırı nedeniyle başkent Abuja-Kaduna seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

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