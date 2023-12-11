Nijerya'nın Katsina eyaletinde bir ayda 69 rehine kurtarıldı

Katsina Polis Sözcüsü Aliyu Sadiq, yaptığı açıklamada, son bir ayda, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı kişilere yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.



Sadiq, operasyonlarda, silahlı kişilerin rehin aldığı, çoğunluğu çocuk, 69 kişinin kurtarıldığını kaydetti.



Operasyonlarda 130 silahlı kişinin yakalandığını aktaran Sadiq, eyalet hükümetinin, silahlı kişilere yönelik mücadelede kararlı olduğunu ifade etti.



Nijerya'da, son zamanlarda farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP saldırılar düzenliyor.



Ülkede, insan kaçırma suçunun idamla cezalandırılmasına rağmen, fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.



Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.



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