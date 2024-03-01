Nikola Tesla Havalimanı'ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Nikola Tesla Havalimanı'nın boşaltılmasına neden olan uçakta bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

Nikola Tesla Havalimanı'ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Sırp medyasında yer alan haberlerde, Nikola Tesla 'nın Air Montenegro'ya ait uçağın pilotunun bomba ihbarı alması üzerine boşaltıldığı ifade edildi.

Havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı, emniyetine bağlı güçlerin uçakta arama yaptığı belirtildi.

Sosyal medyada, söz konusu uçakta "Bagajlarınızı bırakın ve dışarı çıkın." uyarısının yapıldığı görüntüler paylaşıldı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, ihbarın asılsız çıktığını açıkladı.

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