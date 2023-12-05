Norveç Arktik Okyanusu'nda derin deniz madenciliği yapacak

Norveç Haber Ajansı'nın haberine göre, İşçi Partisi ile Merkez Parti'nin kurduğu azınlık hükümetiyle muhalefet partileri arasında anlaşma sağlandığı açıklandı.



Norveç parlamentosunun, Arktik Okyanusu'nda Svalbard takımadaların güneybatısında yürütülmesi planlanan projeleri kademeli olarak onaylayacağı belirtildi.



Çevreci gruplar ise söz konusu adımın bölgedeki biyolojik çeşitliliği tehdit edeceği uyarısında bulunuyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE TEHLİKEDE



Norveçli çevreci grup Bellona'nın üyesi Martin Sveinssonn Melvaer, deniz dibindeki madenlerin çıkarılmasının iklim değişikliğiyle mücadele konusunda tehlikeli olduğuna inandığını söyledi.



Norveç'teki Greenpeace'in başkanı Frode Pleym, söz konusu kararın deniz için bir felaket olduğunu söyledi. Pleym, Norveç'in doğanın keşfedilmemiş bölgelerine geri dönüşü olmayan müdahalelere izin verdiğini vurguladı.



Norveçli yetkililer, petrol ve doğal gaza olan bağımlılığı azaltma stratejisi doğrultusunda kıta sahanlığının bir kısmını ticari derin deniz madenciliği için açmak istediğini duyurmuştu.