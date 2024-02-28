Norveç Kralı 5. Harald hastaneye kaldırıldı

Norveç Kralı Kralı 5. Harald tatil için gittiği Malezya'da rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Kral'ın enfeksiyon kaptığı açıklandı.

Norveç Kralı 5. Harald hastaneye kaldırıldı

Kralı 5. Harald'ın tatili sırasında kaptığı nedeniyle Malezya'da hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

87 yaşındaki Kral Harald'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Norveç Kraliyet ailesi tarafından yapıldı.

Kral Harald ile Malezyalı doktorların yanı sıra Norveçli sağlık ekibinin de ilgilendiği belirtildi.

Kralın sağlığının iyiye gittiği aktarılırken, hastalığının tam olarak ne olduğu veya ne zaman taburcu edileceğine dair detay verilmedi.

YERİNE PRENS VEKALET EDİYOR 

1991 yılında Norveç tahtına oturan Harald, Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı konumunda.5. Harald'ın yokluğunda Norveç tahtına 50 yaşındaki veliaht prens Haakon vekalet ediyor.

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