Norveç parlamentosunun yasak kararı öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra kreş ve bakımevleri personelini de kapsıyor.



Parlamentodaki sol partiler yasağa karşı çıkarken, göç karşıtı partiler destek verdi.



Göç karşıtı Kalkınma Partisi'nden bir milletvekili burka ve başörtüsünün birkaç yıl içinde tüm sosyal hayatta yasaklanabileceğini ifade etti.



Danimarka da geçtiğimiz hafta benzer bir yasak getirmiş ve Uluslararası Af Örgütü'nün de aralarında olduğu birçok kurum tarafından eleştirilmişti.