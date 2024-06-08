Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 210 Filistinli öldü: Netanyahu'dan kan donduran açıklama

İsrail, Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na bugün düzenlenen ve 210 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının ardından kan donduran bir açıklama yaptı.

İsrailli 4 esirin kurtarıldığını belirten Netanyahu, "Operasyon başarılı oldu. Esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"TEREDDÜT ETMEDEN BU OPERASYONU YAPMAYA KARAR VERDİM"

Saldırının çok karmaşık ve tehlikeli şartlar altında gerçekleştirileceği konusunda önceden bilgi aldığını aktaran Netanyahu, "Bunu biliyordum ama tereddüt etmeden bu operasyonu yapmaya karar verdim. Çünkü onlar İsrailli esirlerdi. Esirlere saldıran ve onları serbest bırakan Yamam ve Şabak'taki (özel polis komandoları ve iç güvenlik) kahramanlara güveniyordum." ifadelerini kullandı.