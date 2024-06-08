Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 210 Filistinli öldü: Netanyahu'dan kan donduran açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen ve 210 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Operasyon başarılı oldu. Esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız." dedi. Saldırının çok karmaşık ve tehlikeli şartlar altında gerçekleştirileceği konusunda önceden bilgi aldığını aktaran Netanyahu, "Bunu biliyordum ama tereddüt etmeden bu operasyonu yapmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 210 Filistinli öldü: Netanyahu'dan kan donduran açıklama

, Şeridi'nde savunmasız sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgenin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na bugün düzenlenen ve 210 Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının ardından kan donduran bir açıklama yaptı.

İsrailli 4 esirin kurtarıldığını belirten Netanyahu, "Operasyon başarılı oldu. Esirlerin tamamını geri almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"TEREDDÜT ETMEDEN BU OPERASYONU YAPMAYA KARAR VERDİM"

Saldırının çok karmaşık ve tehlikeli şartlar altında gerçekleştirileceği konusunda önceden bilgi aldığını aktaran Netanyahu, "Bunu biliyordum ama tereddüt etmeden bu operasyonu yapmaya karar verdim. Çünkü onlar İsrailli esirlerdi. Esirlere saldıran ve onları serbest bırakan Yamam ve Şabak'taki (özel polis komandoları ve iç güvenlik) kahramanlara güveniyordum." ifadelerini kullandı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda 210 Filistinli öldü: Netanyahu'dan kan donduran açıklama - 1

Kurtarılan esirlerin geri getirmek istedikleri birer altın ve elmas olduğunu vurgulayan Netanyahu, "Bu tarihe yazılacak bir operasyon. Bedel ödemek zorunda olduğumuzu biliyoruz ama aynı zamanda kahramanların kitapta ve tarihinde her zaman anılacağını da biliyorum." şeklinde konuştu.

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