Obezite salgını kansere yol açıyor: İngiltere'de gençlerde kanser vakalarında hızlı artış

Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları merkezi, ülkedeki obezite salgını sebebiyle gençlerde kanser hastalığının yaşılara göre daha hızlı arttığı uyarısında bulundu.



1995 ve 2019 yılları arasındaki sağlık istatistiklerini mercek altına alan bilim insanları, artan kanser vakalarının son 30-40 yıldaki beslenme değişikliklerinin, bağırsaklarda yarattığı hastalıklarla bağlantılı olduğunu düşünüyor.



İstatistikler, 25-50 yaş arası yetişkinlerde kanser vakası oranlarının 20 yılda yüzde 25 arttığını gösterdi. İngiltere'de her yıl bu yaş grubundaki 35 bin kişiye kanser teşhisi konulduğu belirtiliyor.

25 YAŞ ALTINDA YÜZDE 16 ARTTI



25 yaş altındakilerse, kanser vakalarında en çok artış görülen ikinci yaş grubu olarak dikkat çekti. 25 yaş altı İngilizlerde kanser görülme oranının 20 yılda yüzde 16 arttığı tespit edildi. En düşük artış ise yüzde 10 ile 75 yaş üstü kişilerde görüldü.



Bulgular Amerikan klinik Onkoloji Derneği konferansında bilim dünyasının dikkatine sunuldu. Uzmanlar sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve obezitenin kanser vakalarındaki artışa yol açtığını düşünüyor.



İngiltere'de erkeklerdeki 1993 yılında 78,9 kilogram olan ortalama ağırlığın 2021 yılında 85 kilogramı aştığına dikkat çekilirken, İngiltere'deki erkek nüfusunun yüzde 69'un obez olduğu belirtiliyor.