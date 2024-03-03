Odessa kentindeki saldırıda can kaybı 12'ye yükseldi

Ukrayna yaptığı açıklamada, güney liman kenti Odessa'ya düzenlenen ölümcül Rus İHA saldırısının ardından iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıuldığını bildirdi.



Bir kadının ve sekiz aylık bebeğinin ölümü, saldırıda ölü sayısının 10'a çıkmasına neden oldu. Daha önce bildirilen ölümler arasında yedi aylık bir bebek ve iki yaşında bir çocuk da vardı.



Odessa bölge valisi Oleg Kiper, sosyal medya gönderisinde "ölen kadının cenazesinin" enkazdan çıkarıldığını açıkladı.



Dakikalar sonra Kiper, "kadının bedeninin yanında başka bir ölü bebeğin bedeninin bulunduğunu" açıklamalarını ekledi.



Yaklaşık 10 kayıp kişiyi bulmak için yapılan arama çalışmalarına 100'e yakın kurtarma görevlisi katıldı.



Ukrayna acil servisleri, "Bir anne sekiz aylık bebeğini vücuduyla örtmeye çalıştı. Sıkıca kucaklaşmış halde bulundu. Teröristler iki canı daha aldı" dedi.



Kiper, "Bu sadece Odesa bölgesi için değil, tüm Ukrayna için büyük bir acı" diye konuşarak arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE İHTİYAÇ VAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, cumartesi günü Batılı ülkelere Rus saldırılarının ardından hızla daha fazla hava savunma sistemi sağlamaları konusunda çağrıda bulundu.



Zelenski sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Ortaklarımızdan daha fazla hava savunmasına ihtiyacımız var. Halkımızı Rus terörüne karşı daha fazla korumak için Ukrayna hava kalkanını güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.