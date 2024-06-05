Öldü sanılan kadının, cenaze hazırlığı sırasında hayatta olduğu anlaşıldı

ABD'de, kaldığı huzurevinde öldüğü belirlenen kadının cenaze evinde hazırlıklar sırasında yaşadığı anlaşıldı.

Öldü sanılan kadının, cenaze hazırlığı sırasında hayatta olduğu anlaşıldı

'nin Nebraska eyaletinde bir huzurevinde kalan 74 yaşındaki Constanze Glantz'ın, öldüğü belirlendi. Ölümü ilan edilen kadının götürüldüğü cenaze evinde gerçek ortaya çıktı. 

Cenaze levazımatçısındaki personel, kadının hala nefes aldığını fark edince yetkililere haber verdi. 

Polis yetkilisi Ben Houchin, huzurevi personelinin suç işleme niyeti olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Glantz'ın tedavi edilemeyecek hastaların yattığı bölümde kaldığı ve vefatının beklendiği için adli tıp yetkilisi gönderilmediğini belirtti. Houchin ayrıca, " sırasında herhangi bir kuşkulu durum yoktu." dedi.

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