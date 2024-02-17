Ölümü doğrulandı: "Aleksey Navalny öldürüldü"

"ALEKSEY NAVALNY ÖLDÜRÜLDÜ"



Yarmysh, sosyal medya hesabında, "Aleksey Navalny öldürüldü. Cezaevinin bir çalışanı, Navalny'nin cesedinin şu anda Salekhard'da olduğunu söyledi. IC'den (Rusya soruşturma komitesi) araştırmacılar tarafından ele geçirildi. Şimdi bedeniyle 'soruşturma' yürütüyorlar. Alexei Navalny'nin naaşının derhal ailesine teslim edilmesini talep ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Rus yetkililer ölen muhalefet liderinin naaşının soruşturma bitene kadar yakınlarına teslim edilmeyeceğini söyledi.



Hapisteki Kremlin eleştirmeninin ölümü, uluslararası liderlerin, üst düzey Batılı yetkililerin ve Rus muhalefet figürlerinin hızla kınamasına yol açtı.



Onlar da suçu kesin bir şekilde Rusya'ya yükledi ve ölümü "Putin'in vahşetinin bir başka işareti" olarak nitelendirdi.