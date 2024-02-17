Ölümü doğrulandı: "Aleksey Navalny öldürüldü"

Rus muhalefet lideri Aleksey Navalny'nin ölümü temsilcileri ve ailesi tarafından doğrulandı. Yakınları Navalny'nin düşerek öldüğü yönündeki resmi açıklamaları reddederek ölümünün cinayet olduğunu iddia etti. Uluslararası liderler Vladimir Putin'i en önemli siyasi rakibi olan muhalif liderin ölümü nedeniyle kınamaya devam ediyor.

Ölümü doğrulandı: "Aleksey Navalny öldürüldü"

Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin cezaevinde ölümü siyasetçinin yasal temsilcileri ve ailesi tarafından doğrulandı.

Navalny'nin resmi sözcüsü Kira Yarmysh 'nın Navalny'nin düşerek öldüğü yönündeki resmi açıklamasına itiraz ederek, 47 yaşındaki Navalny'nin 16 Şubat günü saat 14.17'de hapishanede tutulduğu sırada öldüğünü söyledi.

Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü

Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü

Haberi Görüntüle

CESEDİ AİLESİNE VERMEDİLER

Navalny'nin sözcüsü, muhalefet liderinin cesedinin Navalny'nin öldüğü hapishanenin yakınındaki Salekhard kasabasındaki morgda olmadığını söyledi.

Sözcü Kira Yarmysh, Navalny'nin annesi ve avukatının bugün hapishane yönetiminin Navalny'nin cesedinin olduğunu söylediği morgu ziyaret ettiğini söyledi. Morg ziyarete kapatıldı ve aileye cesedinin orada olmadığı söylendi.

Rus muhalif Navalny cezaevinde öldü | Biden: Putin sorumlu

Rus muhalif Navalny cezaevinde öldü | Biden: Putin sorumlu

Haberi Görüntüle

"ALEKSEY NAVALNY ÖLDÜRÜLDÜ"

Yarmysh, sosyal medya hesabında, "Aleksey Navalny öldürüldü. Cezaevinin bir çalışanı, Navalny'nin cesedinin şu anda Salekhard'da olduğunu söyledi. IC'den (Rusya soruşturma komitesi) araştırmacılar tarafından ele geçirildi. Şimdi bedeniyle 'soruşturma' yürütüyorlar. Alexei Navalny'nin naaşının derhal ailesine teslim edilmesini talep ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Rus yetkililer ölen muhalefet liderinin naaşının soruşturma bitene kadar yakınlarına teslim edilmeyeceğini söyledi.

Hapisteki Kremlin eleştirmeninin ölümü, uluslararası liderlerin, üst düzey Batılı yetkililerin ve Rus muhalefet figürlerinin hızla kınamasına yol açtı.

Onlar da suçu kesin bir şekilde Rusya'ya yükledi ve ölümü "Putin'in vahşetinin bir başka işareti" olarak nitelendirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...