Ölümü doğrulandı: "Aleksey Navalny öldürüldü"

Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin cezaevinde ölümü siyasetçinin yasal temsilcileri ve ailesi tarafından doğrulandı.
Navalny'nin resmi sözcüsü Kira Yarmysh Rusya'nın Navalny'nin düşerek öldüğü yönündeki resmi açıklamasına itiraz ederek, 47 yaşındaki Navalny'nin 16 Şubat günü saat 14.17'de hapishanede tutulduğu sırada öldüğünü söyledi.
CESEDİ AİLESİNE VERMEDİLER
Navalny'nin sözcüsü, muhalefet liderinin cesedinin Navalny'nin öldüğü hapishanenin yakınındaki Salekhard kasabasındaki morgda olmadığını söyledi.
Sözcü Kira Yarmysh, Navalny'nin annesi ve avukatının bugün hapishane yönetiminin Navalny'nin cesedinin olduğunu söylediği morgu ziyaret ettiğini söyledi. Morg ziyarete kapatıldı ve aileye cesedinin orada olmadığı söylendi.
"ALEKSEY NAVALNY ÖLDÜRÜLDÜ"
Yarmysh, sosyal medya hesabında, "Aleksey Navalny öldürüldü. Cezaevinin bir çalışanı, Navalny'nin cesedinin şu anda Salekhard'da olduğunu söyledi. IC'den (Rusya soruşturma komitesi) araştırmacılar tarafından ele geçirildi. Şimdi bedeniyle 'soruşturma' yürütüyorlar. Alexei Navalny'nin naaşının derhal ailesine teslim edilmesini talep ediyoruz." paylaşımında bulundu.
Rus yetkililer ölen muhalefet liderinin naaşının soruşturma bitene kadar yakınlarına teslim edilmeyeceğini söyledi.
Hapisteki Kremlin eleştirmeninin ölümü, uluslararası liderlerin, üst düzey Batılı yetkililerin ve Rus muhalefet figürlerinin hızla kınamasına yol açtı.
Onlar da suçu kesin bir şekilde Rusya'ya yükledi ve ölümü "Putin'in vahşetinin bir başka işareti" olarak nitelendirdi.
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