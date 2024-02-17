Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü
Zehirlendikten sonra tedavi gördüğü Almanya dönüşü tutuklanan Navalny, hapiste yaşamını yitirdi. 3 yıldır tutuklu bulunan Navalny'nin ölümü birçok ülkede öfke ve üzüntüye neden oldu. Rusya'da ise çok sayıda Navalny destekçisi gözaltına alındı.
Rusya Devlet Başkanı Putin'in en önemli muhaliflerinden Aleksey Navalny'nin ölümü dünya çapında tepkileri tetikledi.
Rusya'da Navalny destekçisi çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Tiflis'ten New York'a birçok kentte anma törenleri ve protestolar vardı.