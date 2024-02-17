Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü

Zehirlendikten sonra tedavi gördüğü Almanya dönüşü tutuklanan Navalny, hapiste yaşamını yitirdi. 3 yıldır tutuklu bulunan Navalny'nin ölümü birçok ülkede öfke ve üzüntüye neden oldu. Rusya'da ise çok sayıda Navalny destekçisi gözaltına alındı.

Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü - 1

Rusya Devlet Başkanı Putin'in en önemli muhaliflerinden Aleksey Navalny'nin ölümü dünya çapında tepkileri tetikledi.

Rusya'da Navalny destekçisi çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Tiflis'ten New York'a birçok kentte anma törenleri ve protestolar vardı.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü - 2

Rusya'nın başkenti Moskova ile St.Petersburg şehrinde onlarca kişi Navalny'yi anmak için bir araya geldi.

Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü - 3

Destekçileri, 47 yaşında hapiste hayatını kaybeden muhalif lider anısına çeşitli anıtlara karanfil bıraktı ve mum yaktı.

Ancak polisin müdahalesi gecikmedi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü - 4

GÜRCİSTAN

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaklaşık 500 kişi eski Rus elçiliği önünde toplandı.

Putin aleyhine sloganlar atan kalabalık, Navalny anısına elçilik duvarına karanfil ve mum bıraktı.

Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü - 5
Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü - 6

ALMANYA

Londra,Lisbon, New York... Dünyada birçok kentte de benzer manzaralar vardı.

Berlin'de Navalny'nin ölümünün ardından yaklaşık 600 kişi toplandı. Göstericiler "Putin katil" sloganları attı.

Bulgaristanın başkenti Sofya'da da duygusal anlar yaşandı.

Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü - 7

Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen protestolarda Rus lider Putin'i hedef alan "Navalny'yi öldürenin sen olduğunu biliyoruz ve affetmeyeceğiz" yazılı pankartlar tutan göstericiler görüntülendi.

Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü - 8

İNGİLTERE

Navalny, Putin'in görev süresini uzatan anayasa değişikliğine karşı protesto gösterileri organize etmişti.

Rus muhalif lider, hapse girmeden önce, oligarkların yolsuzluklarını ifşa ettiği Youtube yayınları yapıyordu.

Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü - 9
Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü - 10

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ABD'de de insanlar Navalny'nin ölümüne öfke ve üzüntüyle yaklaştı. 

Putin'i sorumlu tutan halk "Putin bir katil" yazılı pankartlar taşıdı. 

Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü - 11

ABD'de hazırlanmış bir anıtta "Putin Navalny'yi öldürdü ama susturmayı başaramayacak" ifadelerinin yer aldığı pankartlar görüntülendi.

Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü - 12
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