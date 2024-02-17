Dünya Navalny'yi anmak için sokaklara döküldü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in en önemli muhaliflerinden Aleksey Navalny'nin ölümü dünya çapında tepkileri tetikledi.

Rusya'da Navalny destekçisi çok sayıda kişi gözaltına alınırken, Tiflis'ten New York'a birçok kentte anma törenleri ve protestolar vardı.