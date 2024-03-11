Orban: Trump kazanırsa savaş daha çabuk bitecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, eski ABD başkanı Donald Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Trump ile cuma günü Florida'da bir araya gelen Orban, dün gece yaptığı açıklamada, "Trump'ın yeniden başkanlığı kazanmasının savaşın sona ermesini hızlandıracağını" söyledi.

Uzun süredir Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönme teklifini destekleyen milliyetçi başbakan Orban, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Trump, Ukrayna-Rusya savaşına bir kuruş bile vermeyecek ve böylece savaş sona erecek. Zira Ukrayna'nın kendi başına ayakta duramayacağı aşikâr" diye konuştu.



Orban, şunları ekledi: "Eğer Amerikalılar ve Avrupalılar, para ve silah vermezse bu savaş sona erecektir. Amerikalılar para vermezse Avrupalılar bu savaşı kendi başlarına finanse edemezler ve o zaman savaş sona erer."

Orban, ateşkesin ardından barış görüşmeleriyle savaşın nasıl kapatılacağının ve istikrarlı ve güvenli bir Avrupa'nın nasıl yaratılacağının "başka bir mesele" olduğunu, ancak önce barışın sağlanması gerektiğini ve "Trump'ın bunun için araçlara sahip olduğunu" sözlerine ekledi.



Orban, Rus güçlerinin 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Kiev'e silah göndermeyi reddetti ve Moskova ile yakın ekonomik bağlarını sürdürdü.

Avrupa Birliği'nin Moskova'yı izole etme çabalarına rağmen Orban son olarak ekim ayında Çin'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.