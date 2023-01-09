Ordu savaşta, sözcüsü eğlencede

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'ta bir yılını dolduracak.

Savaş, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk bölgesinde yoğunlaşmış durumda.

Ölümcül çatışmalar tüm hızıyla devam ederken, Ukrayna'da ordu sözcülerinden Yüzbaşı Ivanna Platovska'nın görüntüleri gündem oldu.

Platovska'nın Odessa’da bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlenirken çektiği video sosyal medyada hızla yayıldı.

"BU NE REZALET?"

Dans videosu Ukrayna vatandaşlarının tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, "Ülke savaşta, Ivanna ise Batı’dan gelen yardımlarla gününü gün ediyor. Bu ne rezalet?" yorumları yapıldı.

"GÖREVDEN ALINSIN"

Ayrıca Ivanna Platovska’nın derhal görevden alınması talep edildi.

Yeni yılı Fransa'nın başkenti Paris'te karşılayan Platovska, Eyfel Kulesi'nin önünde çektiği fotoğrafı da TikTok hesabından paylaşmıştı.

