Orta Doğu'nun ilk uzay üssü kuruluyor

Umman, 2030 yılına kadar "Etlaq" adı verilen son teknoloji bir uzay üssü kurmayı planladığını açıkladı.



Tesis liman şehri Duqm'da stratejik bir konumda inşa edilecek. Tesis farklı boyutlardaki fırlatma rampalarını barındıracak şekilde tasarlandı.



Duyuru bu çığır açan projeyi denetleyen kuruluş olan Ulusal Havacılık ve Uzay Hizmetleri Şirketi (Nascom) tarafından Muscat'taki Orta Doğu Uzay Konferansı sırasında yapıldı.



Nascom Başkanı Azzan Al Said, Etlaq'ın şu anda planlama aşamasında olduğunu ve geliştirme çalışmalarının 2025 yılında başlamasının planlandığını açıkladı.

UZAY ÜSSÜ İÇİN İDEAL NOKTA



Uzay üssü, ABD Federal Havacılık Yönetimi tarafından belirlenen standartlara bağlı kalarak uluslararası uzay şirketleri için cazip bir nokta haline gelecek.



Blue Origin ve Virgin Galactic gibi özel uzay şirketleri daha önce Ortadoğu'yu uzay turizmi için fırlatma üssü olarak kullanmaya sıcak baktıklarını söylemişti.



Ancak ABD'de var olan bazı düzenlemeler, belirli teknolojilerin yurtdışına çıkarılmasını engelliyor.



Umman'ın Duqm şehrinin ekvatoral konumu, girişime benzersiz bir avantaj sağlıyor ve burayı uzay uçuşları için ideal bir konum haline getiriyor.