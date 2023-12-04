Oxford Sözlüğü 2023 yılının kelimesini seçti

Oxford Sözlüğü'nün yaptığı halka açık oylamaya yaklaşık 30,000 kişi katıldı ve yılın kelimesi 8 sözcük arasından seçildi.

Oy birliği ile 2023 yılının kelimesi ''rizz'' oldu. Kelime bireyin karşısındakini etkilemesi, cezbetmesi gibi anlamlara geliyor.

RIZZ: KARŞINDAKİ KİŞİYİ ETKİLEME YETENEĞİ



''Rizz''; tarz, çekicilik veya cazibe olarak tanımlanan günlük dilde bir kullanım şekli; romantik veya cinsel bir partneri cezbetme yeteneğini ifade etmek için kullanılıyor.

TOM HOLLAND'DAN SONRA SÖZCÜĞÜN KULLANIMI 15 KAT ARTTI



Rizz tanımı, karizma kelimesinin kısaltması olarak oyuncu Tom Holland'ın kullanması ile popüler oldu. Verdiği röportajda karizmatik olmayışından bahseden Holland bu sözcüğü kullandı ve sözcüğün kullanımı bir anda önceki yılın 15 katı arttı.



Sosyal medyada ve günlük konuşmalarda sıkça kullanılan sözcük, yılın kelimesi seçildi. 2022 yılının kelimesi, ''goblin modu'' olarak belirlenmişti.

