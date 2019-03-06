Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Özbekistan'ın ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Kerimova'nın, daha önce mahkum edildiği ev hapsi şartlarını sürekli olarak ihlal etmesi nedeniyle cezasının kalanını cezaevinde geçireceği bildirildi.



Açıklamada, Aralık 2017'de mahkeme tarafından aralarında yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, ticaret ve gümrük kurallarını ihlal etme ve diğer suçlamalardan 10 yıl hapse mahkum edilen Gülnara Kerimova'nın, haksız elde ettiği gelirleri ve devlete verdiği maddi zararı geri ödemeyi kabul etmesiyle Temmuz 2018'de ceza süresinin 5 yıla indirildiği, cep telefonu ve internet kullanma yasağını da içeren ev hapsi cezası verildiği hatırlatıldı.



Kerimova'nın ev hapsindeyken, bulunduğu evi izinsiz terk ettiği, sürekli cep telefonu ve internet kullandığı, yol açtığı maddi zararın ödenmesine engel olduğu kaydedildi.

