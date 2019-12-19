Özbekistan'da metro inşaatında göçük: 5 ölü

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dün metro tüneli inşaatında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

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Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başkentin Yunusabad semtinde inşaatı devam eden metro tünelinde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen göçükte kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bir işçinin daha cesedine ulaşıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Toprak altında kalan diğer işçilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Olayın araştırılması için Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Açılbay Ramatov başkanlığında komisyon kurulmuştu.

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