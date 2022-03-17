Öz'ün yeni portresi: Türk vatandaşlığını bırakıyor FETÖ'ye destek veriyor

Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'den siyasete girmeye hazırlanan Türk asıllı Amerikalı doktor Mehmet Öz seçilir seçilmez “Türk vatandaşlığını” bırakacağını duyurdu.



Pensilvanya'daki seçim kampanyasında Türk vatandaşı olmasının tepkilere yol açması üzerine Dr. Mehmet Öz twitter hesabından Türk vatandaşlığını bırakacağına ilişkin şu açıklamayı yaptı:



"Çifte vatandaşlığım kampanyadaki dikkatimi dağıttı. Hasta anneme bakmak için bunu sürdürdüm, ancak ailemle birkaç hafta süren görüşmelerden sonra bir sonraki ABD Pensilvanya senatörü olarak yemin etmeden önce sadece ABD vatandaşı olacağım."

Mehmet Öz, seçim çalışmalarına başladığında FETÖ lideri Gülen'e destek verir nitelikte de açıklama yaptı. Öz, "Gülen'e dokunulamaz. Darbeye karıştığına dair güvenilir bir iddia yok" demişti.

Öz'ün rakibi olan Dave McCormick'in saldırıları nedeniyle Türk vatandaşlığını bırakmak istediği anlaşılıyor. Rakibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk göçmen bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Oz'un geçmişini ilk kez gündeme getirmeye çalışmıyor. McCormick kampanya sözcüsü Jess Szymanski, geçen ay Öz'un "çifte bağlılığı" varken nasıl "Önce Amerika" diyebileceğini sormuştu. Öz'ün çifte vatandaşlığı varken, senator olarak istihbarat brifinglerine katılamayacağı gibi yorumlar da yapılıyor.

MEHMET ÖZ KİMDİR?

11 Haziran 1960, Cleveland doğumlu olan Öz, tıp eğitimi almasına rağmen ününü TV sunuculuğuna borçlu.



Öz, babasının görev yaptığı Cleveland'da doğdu. Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu.Columbia Üniversitesi’nde başkan yardımcısı ve cerrahi profesörlüğü yaptı.