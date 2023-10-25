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Pakistan Havayolları, yakıt bulamadığı için 322 uçuşunu iptal etti

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), yakıt elde edilememesi ve finansal problemler sebebiyle son 11 günde 322 uçuşunu iptal etti.

Pakistan Havayolları, yakıt bulamadığı için 322 uçuşunu iptal etti

İflasın eşiğine gelen Uluslararası Havayolları'na bir darbe de ülkenin petrol şirketinden geldi.

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan Devlet Petrolleri (PSO), ödenmeyen ücretler sebebiyle PIA’ya yakıt tedarikini durdurdu.

Yakıt elde edilememesi ve finansal problemler nedeniyle, 14 Ekim’den bu yana PIA, 134'ü uluslararası olmak üzere 322 uçuşunu iptal etti.

Çok sayıda uçuşun iptal edilmesi nedeniyle binlerce yolcu mağdur olurken, PIA, müşterilerine kesin kalkışlar için net tarih veremedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, PIA’nın özelleştirilmesi sürecinin hızlandırılmasını istedi.

Pakistan Uluslararası Havayolları'nın iflasın eşiğinde olduğu ve 15 Eylül’e kadar 77,8 milyon dolar acil fon sağlanamadığı takdirde uçuşlarını askıya alacağı açıklanmıştı.

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