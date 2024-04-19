Pakistan'da Japon turistlerin olduğu araca bombalı saldırı

Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde beş Japon vatandaşını taşıyan bir araca saldırı düzenlendi.

Polis, saldırıyı düzenleyen intihar bombacısını silahla vurarak etkisiz hale getirdi. Japon vatandaşlarından kimse saldırıda zarar görmedi.



Hükümeti devirmek ve kendi katı yönetimlerini kurmak isteyen İslamcı gruplar, son birkaç yılda Pakistan'ın en kanlı saldırılarından bazılarını gerçekleştiriyor. Bu gruplar saldırılarında bazen Çinliler gibi yabancı turistleri hedef alabiliyor.



Polis sözcüsü Abrar Hussain Baloch, saldırıya uğrayan Japonların polis gözetiminde güvenli bir yere nakledildiğini söyledi.



Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi.