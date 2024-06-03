Pakistan'da madende gaz sızıntısı: 11 kişi öldü

Pakistan'ta bir kömür madeninde gaz sızıntısı nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'da madende gaz sızıntısı: 11 kişi öldü

Olay, 'ın Belucistan eyaletinde meydana geldi. Ketta İl Maden Başmüfettişi Abdul Ghani Baloch, Ketta yakınlarındaki bir maden ocağında gaz sızıntısı meydana geldiğini bildirdi.

Olayda 11 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini ifade eden Baloch, tüm cenazelerin maden ocağından çıkarıldığını ve hava yoluyla nakledilmeleri için hazırlık yapıldığını aktardı.

Eyalet yetkilileri de kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Belucistan eyaletindeki başka bir maden ocağında mart ayında yaşanan patlamada 12 kişi yaşamını yitirmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

KKTC'de bunaltan sıcak

KKTC'de bunaltan sıcak

Hollandalı ressam çiftçi protestolarını resmetti

Hollandalı ressam çiftçi protestolarını resmetti

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a beraat kararı

Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a beraat kararı

Myanmar'da zorunlu askerlik: Binlerce erkek Tayland'a kaçtı

Myanmar'da zorunlu askerlik: Binlerce erkek Tayland'a kaçtı

Bağımsız seçmenlerin yarısından fazlası Trump'ı suçlu buluyor

Bağımsız seçmenlerin yarısından fazlası Trump'ı suçlu buluyor

Rusya'dan ABD'ye gözdağı: "Putin'in uyarılarını dikkate alın"

Rusya'dan ABD'ye gözdağı: "Putin'in uyarılarını dikkate alın"

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...