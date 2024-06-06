Pakistan’da otobüs alev aldı: 3 ölü, 10 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsü alev aldı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı.

Pakistan’da otobüs alev aldı: 3 ölü, 10 yaralı

’ın Belucistan eyaletinin Lasbela bölgesinde Ulusal Otoyolda Karaçi'den Ketta şehrine giden ve 28 yolcunun bulunduğu alev aldı.

Sefer sırasında aniden yanmaya başlayan otobüsü söndürmek için itfaiye araçlarının bölgeye sevk edildiği, ekiplerin mahsur kalan yolcuları araçtan çıkardığı kaydedildi.

Birçok yolcu ise yanan otobüsten dışarı atlayarak kurtuldu.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin alevleri kısa bir süre içerisinde söndürdüğü, olayın yaşandığı otoyolun ise geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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