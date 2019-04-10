Eyalet Afet Yönetim Kurumundan sözcü Taimur Khan, Hayber Pahtunhva eyaletini etkisi altına alan fırtına ve beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle birçok evin hasar gördüğünü, eyaletin bazı kesimlerine elektrik verilemediğini ancak durumun kontrol altına alındığını söyledi.



Khan, şiddetli fırtına ve sğanağın yol açtığı su taşkınlarında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.



The News International'ın haberinde de bölgede dün akşamdan itibaren etkili şiddetli yağışlarda, bazı kentlerin sokaklarında su taşkınları oluştuğu kaydedildi.



Eyalet genelinde 50'den fazla kişinin yaralandığının aktarıldığı haberde, fırtına nedeniyle Peşaver ve civarında bazı evlerin çatı ve duvarlarının yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

