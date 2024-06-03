Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a beraat kararı

Pakistan’da farklı davalarda hapis cezasına çarptırılan 71 yaşındaki eski Başbakan İmran Han’ın hakkındaki devlet sırlarını ifşa etme suçlaması düşürüldü.



Eski başbakanın avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre İslamabad Yüksek Mahkemesi Han’ın söz konusu suçlamadan beraatına hükmetti.

HAPİSTE KALMAYA DEVAM EDECEK



Aynı davada suçlu bulunan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de beraat ederken, Ağustos 2023’ten bu yana cezaevinde bulunan Han’ın hakkındaki yasa dışı evlilik suçlaması nedeniyle hapiste kalmaya devam edeceği kaydedildi.



Imran Han, Pakistan'ın Washington Büyükelçisi tarafından gönderilen gizli bir belgenin içeriğini kamuoyuna açıklamak ve bunu siyasi kazanç elde etmek için kullanmakla suçlanmıştı. Ocak ayında Han ve Kureyşi, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandıkları davada 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



HAN VE EŞİNE YASA DIŞI EVLİLİK CEZASI



Pakistan’da bir Mahkeme, Büşra Han’ın boşandıktan sonra yeni bir evlilik için beklemesi gereken süre dolmadan Imran Khan ile evlendiğini gerekçesiyle evliliğin “yasa dışı” olduğuna hükmetmişti.



Eski Başbakan Han ile Büşra Han, “yasa dışı evlilik” yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.