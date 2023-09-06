Panama Kanalı 2024'te de kısıtlı

Panama Kanalı'nda 2024 yılı boyunca geçiş kısıtlaması uygulanacak.



Kanalda bu yıl uygulanmaya başlayan kısıtlamanın amacı; kuraklık nedeniyle kanaldaki su seviyesini düzene sokmak.



Bu nedenle dünya ticaretinin yüzde beşinin yürütüldüğü kanal girişinde gemi kuyrukları oluştu. Panama Kanalı yetkilileri, bu hafta bekleyen gemi sayısının geçen haftaya göre yüzde 20 azaldığını kaydetti.



Ayrıca, şu anki gemi trafiğinin bu sezona göre normal seviyede olduğu kaydedildi.

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