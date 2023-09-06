Panama Kanalı 2024'te de kısıtlı

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Panama Kanalı'ndaki geçiş kısıtlaması 2024 yılı boyunca uygulanacak.

Panama Kanalı 2024'te de kısıtlı
Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi mahsur kaldı

Panama Kanalı'nda 200'den fazla gemi mahsur kaldı

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Kanalı'nda 2024 yılı boyunca geçiş kısıtlaması uygulanacak.

Kanalda bu yıl uygulanmaya başlayan kısıtlamanın amacı; kuraklık nedeniyle kanaldaki su seviyesini düzene sokmak.

Bu nedenle ticaretinin yüzde beşinin yürütüldüğü kanal girişinde gemi kuyrukları oluştu. Panama Kanalı yetkilileri, bu hafta bekleyen gemi sayısının geçen haftaya göre yüzde 20 azaldığını kaydetti.

Ayrıca, şu anki gemi trafiğinin bu sezona göre normal seviyede olduğu kaydedildi.

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