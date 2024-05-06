SON DAKİKA HABERİ | Hamas, Mısır ve Katar'ın ateşkes teklifini kabul etti, İsrail'den açıklama geldi

Son dakika haberi! Hamas, Katar ve Mısır’ın ateşkes teklifini kabul etti.
Ateşkes açıklaması Hamas lideri Haniye'den geldi.
Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Haniye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti.
Açıklamada, Haniye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.
Açıklamada, sunulan teklif ve önerilerin içeriği hakkında bilgi paylaşılmadı.
"TOP ARTIK İSRAİL'İN SAHASINDA"
Hamas yetkilisi ateşkes önerisinin kabul edilmesinin ardından "Top artık İsrail'in sahasında" açıklaması yaptı.
Gazze Şeridi'ndeki Refah, Han Yunus, Deyr el-Belah ve Nusayrat kentleri caddelerinde ve çadır kamplarında Hamas'ın ateşkes önerilerini duyurmasının ardından Filistinliler, sevinç gösterilerinde bulundu.
Filistinlilerin bir kısmı ateşkes teklifine verilen onayı birbirlerine tatlı ikram ederek kutlarken, bir kısmı da cadde ve sokaklarda coşku ve sevinç içinde küçük çaplı yürüyüşler gerçekleştirdi.
İSRAİL'DEN AÇIKLAMA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savaş kabinesi, İsrail'in Refah'taki operasyonuna devam etmesi kararı aldı. Hamas'ın kabul ettiği teklif İsrail'in taleplerini karşılamaya uzak olsa da İsrail müzakereler için heyet gönderecek." dedi.
İsrailli bir yetkili, Hamas'ın kabul ettiği "yumuşatılmış" Mısır önerisinin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini belirterek, "Öneri İsrail'in kabul etmediği "Geniş Kapsamlı" sonuçlar içeriyor dedi.
Hamas'ın ateşkes teklifini kabül etmesinin İsrail'i anlaşmayı reddeden taraf olarak göstermek için bir oyun olduğunu savunan İsrailli yetkili "Hamas'ın yanıtını aldık, değerlendireceğiz" açıklaması yaptı.
FİLİSTİN'DEN AÇIKLAMA
Filistin lideri Mahmud Abbas, Mısır ve Katar'ın arabuluculuk ettiği ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı. Abbas, Uluslararası toplumu, ateşkes önerisini kabul etmesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.
ORDU SÖZCÜSÜ: CİDDİYETLE İNCELİYORUZ
Hamas'ın ateşkes açıklaması hakkına İsrail Ordu Sözcüsü " Her yanıtı ve karşılığı ciddiyetle inceliyoruz buna paralele olarak hala Gazze'de operasyon yürütüyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.
27 NİSAN'DA YAPILAN SON ÖNERİ
Ateşkes müzakereleri ile ilgili bilgi veren yetkili Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in 27 Nisan'da yaptığı son öneri olduğunu ve ana unsurlarında değişiklik yapılamadığını söyledi.
MISIR'DAN AÇIKLAMA
Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfettah Sisi, X hesabından yaptığı açıklamada:
"Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir ateşkese varılması amacıyla sürdürülen müzakerelerdeki olumlu gelişmeleri yakından takip ediyor ve tüm tarafları Filistin halkının yaşadığı insani trajediyi sona erdirecek ve rehine ve tutukluların takasını tamamlayacak bir anlaşmaya varılması için daha fazla çaba sarf etmeye çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Reuters'a konuşan Hamas yetkilisi , "Ateşkes, yeniden inşa, yerlerinden edilenlerin geri dönemesi ve tutuklu takası anlaşması dahil birçok talebi karşılayan teklifi kabul ettik" açıklaması yaptı.
Hamas heyetinin ateşkes anlaşması ve bir sonraki adımı görüşmek üzere yakında Kahire'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Hamas'ın Gazze sorumlu yardımcısı, "Ateşkes önerisi her biri 42 günlük üç aşamalı bir anlaşama" açıklamasında bulundu.
ABD'DEN AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan "ABD önümüzdeki saatlerde Hamas'ın yanıtını müttefikleriyle görüşecek" açıklaması yapıldı.
Beyaz Saray, Biden ve Netanyahu'nun bugün yaptığı telefon görüşmesi sırasında Hamas'ın yanıtının gelmediğini belirtti.
Hamas'in ateşkes önerisine yanıtını gözden geçirdiklerini söyleyen Beyaz Saray sözcüsü "Kritik bir aşamadayız" dedi.
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