SON DAKİKA HABERİ | Hamas, Mısır ve Katar'ın ateşkes teklifini kabul etti, İsrail'den açıklama geldi

Filistinlilerin bir kısmı ateşkes teklifine verilen onayı birbirlerine tatlı ikram ederek kutlarken, bir kısmı da cadde ve sokaklarda coşku ve sevinç içinde küçük çaplı yürüyüşler gerçekleştirdi.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Haniye, Katar ve Mısır'a Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşması için sundukları önerileri kabul ettiğini iletti. Açıklamada, Haniye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.

Hamas'ın ateşkes açıklaması hakkına İsrail Ordu Sözcüsü " Her yanıtı ve karşılığı ciddiyetle inceliyoruz buna paralele olarak hala Gazze'de operasyon yürütüyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Filistin lideri Mahmud Abbas, Mısır ve Katar 'ın arabuluculuk ettiği ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı. Abbas, Uluslararası toplumu, ateşkes önerisini kabul etmesi için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

Hamas'ın ateşkes teklifini kabül etmesinin İsrail'i anlaşmayı reddeden taraf olarak göstermek için bir oyun olduğunu savunan İsrailli yetkili "Hamas'ın yanıtını aldık, değerlendireceğiz" açıklaması yaptı.

İsrailli bir yetkili, Hamas'ın kabul ettiği "yumuşatılmış" Mısır önerisinin İsrail tarafından kabul edilmeyeceğini belirterek, "Öneri İsrail'in kabul etmediği "Geniş Kapsamlı" sonuçlar içeriyor dedi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Savaş kabinesi, İsrail'in Refah'taki operasyonuna devam etmesi kararı aldı. Hamas'ın kabul ettiği teklif İsrail'in taleplerini karşılamaya uzak olsa da İsrail müzakereler için heyet gönderecek." dedi.

27 NİSAN'DA YAPILAN SON ÖNERİ

Ateşkes müzakereleri ile ilgili bilgi veren yetkili Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in 27 Nisan'da yaptığı son öneri olduğunu ve ana unsurlarında değişiklik yapılamadığını söyledi.



MISIR'DAN AÇIKLAMA

Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfettah Sisi, X hesabından yaptığı açıklamada:

"Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir ateşkese varılması amacıyla sürdürülen müzakerelerdeki olumlu gelişmeleri yakından takip ediyor ve tüm tarafları Filistin halkının yaşadığı insani trajediyi sona erdirecek ve rehine ve tutukluların takasını tamamlayacak bir anlaşmaya varılması için daha fazla çaba sarf etmeye çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.

