Papa: Katolik Kilisesi eşçinsel çiftleri kutsayabilir

Papa Francis, Katolik Kilisesi'nin eşcinsel çiftleri kutsayabileceğini söyledi. Bununla birlikte Papa, Kilise'nin eşcinsel ilişkileri hala "nesnel olarak günah" olarak gördüğünü ve eşcinsel evliliği tanımayacağını da sözlerine ekledi.



Eşçinsel evliliklerin kutsanması talebi, gelecek çarşamba Vatikan'da başlayacak olan ve Kilise'nin geleceğini tartışmak üzere haftalar sürecek olan küresel toplantı öncesinde Papa'ya gönderilen taleplerden biriydi.



Katolik Kilisesi'nde kutsama, genellikle bir papaz tarafından yapılan ve Tanrı'nın kutsanan kişi ya da kişilere olumlu bakmasını isteyen bir dua ya da yakarıştan oluşuyor. Belçika ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerdeki piskoposlar, rahiplerin eşcinsel çiftleri kutsamasına izin vermeye başladı, ancak Katolik Kilisesi yetkililerinin tutumu Papa’nın açıklamasına kadar belirsiz kaldı.



KUTSAMAK, EVLİLİĞİN TANINDIĞI ANLAMINA GELMİYOR 2021 yılında, benzer bir açıklama talebinin ardından, Vatikan'ın doktrin ofisi uygulamaya izin verilmemesine karar verdi. Son talebe yanıt veren Papa, Kilise'nin evliliği "bir erkek ve bir kadın arasında özel, istikrarlı ve bölünemez bir birliktelik" olarak anladığını ve din insanlarının "bu inançla çelişebilecek her türlü ayinden" kaçınması gerektiğini söyledi.



Papa, ancak "bir kutsama talep edildiğinde, bunun Tanrı'ya yardım için bir yalvarış” olduğundan gerçekleştirilebileceğini söyledi.

"VAKA ÖZELİNDE KARAR VERİLMELİ" Papa, "Pastoral sağduyu, bir veya daha fazla kişi tarafından talep edilen ve yanlış bir evlilik kavramını ifade etmeyen kutsama biçimlerinin olup olmadığını yeterince ayırt etmelidir." dedi.



Kutsama taleplerinin vaka bazında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Papa, "belirli durumlarda pastoral sağduyunun bir parçası olabilecek kararların mutlaka bir norm haline gelmemesi gerektiğini" vurgulayarak, "Kilise hukuku her şeyi kapsamamalı ve kapsayamaz da." dedi.



Öte yandan Şubat ayında, İngiltere Kilisesi'nin üst düzey isimleri arasında yapılan bir oylamada, eşcinsel çiftler için kutsama dualarına izin verilmesi önerisi desteklendi. Bu hamle, eşcinsel bir çiftin yasal bir evlilik töreninden sonra adanma, şükran ve Tanrı'nın kutsaması dualarını içeren ayinler için bir Anglikan kilisesine gidebileceği anlamına geliyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin