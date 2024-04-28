World Central Kitchen, Gazze'deki yardım faaliyetlerine yarın yeniden başlayacak

İsrail’in 1 Nisan’da Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıda 7 personelini kaybeden uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK), askıya aldığı yardım faaliyetlerini yarın yeniden başlatma kararı aldı.



"GIDA EVRENSEL BİR HAKTIR"



WCK İcra Kurulu Başkanı Erin Gore yaptığı açıklamada, "Operasyonumuza aynı enerjiyle ve mümkün olduğunca çok insanı doyurmaya odaklanarak yeniden başlıyoruz.

Bugüne kadar 43 milyondan fazla öğün dağıttık ve milyonlarca öğünü daha dağıtmak için sabırsızlanıyoruz. Gıda evrensel bir haktır ve Filistin'deki çalışmalarımız 14 yıllık organizasyon tarihimizdeki en hayat kurtarıcı görev oldu. Gazze’nin kuzeyi de dahil olmak üzere Gazze'ye kara, hava ya da deniz yoluyla mümkün olduğunca çok gıda ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Saldırı sonrası bir karar vermek zorunda bırakıldıklarını ifade eden Gore, “Gelmiş geçmiş en kötü açlık krizlerinden birinde tüm uluslararası STK yardımlarının yüzde 62'sini oluşturan operasyonumuzu sona erdirerek yardımları tamamen durdurmak ya da yardım çalışanlarının ve sivillerin korkutulduğunu ve öldürüldüğünü bilerek yardım dağıtmaya devam etmek. Nihayetinde, en zor zamanlarda insanlara yiyecek sağlamak için ortaya çıkma misyonumuzu sürdürerek yardım dağıtmaya devam etmemiz gerektiğine karar verdik” dedi.



WCK, GAZZE'DE ÜÇÜNCÜ MUTFAĞINI AÇACAK



WCK’ya bağlı Filistinli bir ekip, Gazze’nin kuzey kesimi de dahil olmak üzere gıda dağıtımı yapacak. WCK'ye göre Refah Sınır Kapısı'ndan bölgeye girmeye hazır 276 yardım tırı var ve Ürdün'den de yardım tırları gönderilecek.

WCK, ayrıca Gazze'nin kıyısındaki Mawasi bölgesinde üçüncü mutfağı açacağını duyurarak, bu mutfağın 1 Nisan'daki İsrail saldırısında öldürülen Polonyalı yardım görevlisi Damian Sobol'un anısına "Damian'ın Mutfağı" olarak adlandırılacağını belirtti.

