Papua Yeni Gine'de kabile savaşları: 53 kişi öldü

Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) haberine göre Papua Yeni Gine'nin kuzey dağlık bölgesi olan Enga Eyaletinde bir pusuda 53 kişi hayatını kaybetti.



Olay pazar günü meydana geldi ve uzun süredir aralarında savaş olan iki kabileden birinin diğerini pusuya düşürmesi sonucunda gerçekleşti.



Ülkenin polis teşkilatında kıdemli bir subay olan George Kakas, "Bu, Enga'da, belki de Papua Yeni Gine'de gördüğüm açık ara en büyük cinayettir."diye konuştu.



Papua Yeni Gine yüzlerce kabileye ev sahipliği yapıyor ve bunların çoğu hala elverişsiz ve uzak arazilerde yaşıyor.



Aynı kabileler geçen yıl 60 kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmalar yaşamıştı.



Avustralya Başbakanı Anthony Albanese Pazartesi günü bir radyo röportajında, "Bu Papua Yeni Gine'den gelen haberler çok rahatsız edici. Özellikle polis memurlarının eğitimi ve Papua Yeni Gine'nin güvenliği için önemli destek sağlıyoruz" dedi.

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