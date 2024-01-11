Papua Yeni Gine'de şiddet olayları: 16 kişi hayatını kaybetti

Güvenlik güçlerinin yokluğundan yararlanan gruplar, ülkenin en kalabalık iki kentinde, iş yerleri ve mağazaları yağmalamaya ve ateşe vermeye başladı.



Hükümetin, yatıştırılması için ordudan askeri destek talep ettiği şiddet olaylarında, başkent Port Moresby'de 9, ülkenin ikinci büyük kenti olan Lae'de ise 7 kişinin öldüğü bildirildi.



Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, yaptığı açıklamada, vatandaşları "huzuru ve normale dönmeyi öncelemeye" çağırdı.



Marape, kamu görevlilerini ilgilendiren maaş sorununun ardından yaşanan iç güvenlik zafiyetinin, başta başkentte olmak üzere, ülkede "stres ve baskı" oluşturduğunu belirterek "Sonuç olarak, polis varlığının eksikliği, şehrimizin belirli bölgelerinde isyan ve yağmalamalara yol açtı." ifadesini kullandı.



Başkentte yaşanan olayların, ülkenin diğer bölgelerinde de bir dalgalanma etkisi oluşturduğunu kaydeden Marape, "Bu insanlara, buranın bizim ülkemiz olduğunu ve onu sahiplenmemiz gerektiğini anlamaları için çağrıda bulunuyorum." dedi.



Marape, güvenlik güçlerinin başkentte kontrolü sağlamaya başladığını, olayların tekrarlanmaması ve işletmelerin zararının tazmini için önlemler alınacağını sözlerine ekledi.



Öte yandan, Marape hükümetini destekleyen iki milletvekilinin, olaylar üzerine istifa ettiği bildirildi.



Hiri-Koiari bölge milletvekili Keith Iduhu ile Simbu bölge milletvekili James Nomane yaptıkları açıklamalarda, yaşanan olayların hükümete güveni sarstığını belirterek Marape'nin görevi bırakması çağrısında bulundu.



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