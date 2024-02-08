Paris Olimpiyat madalyalarında Eyfel Kulesi'nden parçalar yer alacak

Olimpiyat organizatörlerinin bugün yaptığı açıklamada, yaklaşan Paris Olimpiyatları'nda olimpiyat derecesi alanların Eyfel Kulesi'nin bir parçasıyla ödüllendirileceğini belirtildi.



Olimpiyat madalyaları Eyfel Kulesi'nden alınan hurda metalden dövülmüş altıgen şekilli jetonlarla süslenecek.



Paris 2024'ün kreatif direktörü Thierry Reboul, amacın olimpiyat oyunlarını Fransa'nın sembolleriyle ilişkilendirmek olduğunu söyledi.



Reboul gazetecilere verdiği demeçte, "Paris ve Fransa'nın mutlak sembolü Eyfel Kulesi'dir. Sporcular için bu, Paris'ten bir parçayı yanlarında götürme fırsatı." ifadelerini kullandı.



Chaumet tarafından tasarlanan 18 gramlık altıgen parçalar, geçmiş tadilatlar sırasında Kule'den alınan ve yeri gizli bir depoda yıllarca saklanan demir parçalarından yapılıyor.



Eyfel Kulesi'nin hurda demirinden dövülen parçalar altın, gümüş ve bronz madalyaların ortasında yer alacak.



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