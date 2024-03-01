Paris Olimpiyatları'nda siber saldırı endişesi

Paris Olimpiyatları yaklaşırken Fransa sokakları ve olimpiyat köyü oyunlara hazırlanmaya devam ediyor.



Fransa Dışişleri Bakanı, yaptığı bir açıklamada "olimpiyatlar öncesindeki ana endişelerden birinin Fransa'nın elektrik şebekesine olacak olası bir siber saldırı" olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz hafta olimpiyatlarda görevli bir mühendisin içinde Paris Olimpiyat Oyunlarına ilişkin güvenlik planlarının bulunduğu bir bilgisayar ve iki USB bellek içeren çantasının çalındığı açıklanmıştı.



Mühendis, bilgisayarının ve iki USB belleğinin, olimpiyatların güvenlik planları başta olmak üzere hassas veriler içerdiğini söylemişti.



Paris Belediyesi konuyla ilgili açıklamasında, "çalışanın güvenlik planları hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını" söyleyerek güvenlik planlarının çalındığını yalanlamıştı.



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