Paris Olimpiyatları'nın açılışında seyirci sayısı 300 bine düşürüldü

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin bugün yaptığı açıklamada, Paris Olimpiyatları'nın açılış törenine katılacak seyirci sayısının 300 bin olarak planlandığını söyledi.
Açılış 26 Temmuz'da Seine Nehri'nde gerçekleşecek ve ilk kez olağan stadyum ortamının dışında bir açılış töreni düzenlenmiş olacak.
Törende güvenlikten sorumlu on binlerce polis memuru ve asker görevlendirilecek.
Sporcular, 6 kilometrelik bir rota boyunca Fransa'nın başkentinin kalbinden Seine Nehri üzerindeki teknelerle geçit töreni yapacak.
Nehrin her iki yakası da çok sayıda güvenlik kordonunun arkasında sıralanmış seyircilerle sarılacak.
"DÜNYAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"
Fransız televizyon kanalı France 2'de konuşan Darmanin, mevcut planlara göre 100 bin ücretli seyircinin töreni nehir kenarından izleyeceğini ve 220 binden fazla kişinin nehrin üst setlerinden ücretsiz bilet alabileceğini söyledi.
Organizatörler başlangıçta töreni yaklaşık 600 bin seyircinin izleyebileceğini öngörmüştü ancak Darmanin bu rakamları neden revize ettiklerine dair bir neden belirtmedi.
Töreni düşünürken uykusuzluk çekip çekmediği sorulan Darmanin, iyi uyuduğunu söyleyerek, "Dünyanın en iyi güvenlik güçlerine sahip olduğumuzu biliyorum ve Fransa'nın madalya kazanabileceğini ve her şeyden önemlisi dünyaya sorunsuz bir şekilde ev sahipliği yapabileceğini göstereceğiz." dedi.
Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın aşırılıkçı saldırılarla yeniden vurulması durumunda törenin güvenlik nedeniyle ertelenebileceğini söylemişti.
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