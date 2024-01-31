Paris Olimpiyatları'nın açılışında seyirci sayısı 300 bine düşürüldü

"DÜNYAYA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"



Fransız televizyon kanalı France 2'de konuşan Darmanin, mevcut planlara göre 100 bin ücretli seyircinin töreni nehir kenarından izleyeceğini ve 220 binden fazla kişinin nehrin üst setlerinden ücretsiz bilet alabileceğini söyledi.



Organizatörler başlangıçta töreni yaklaşık 600 bin seyircinin izleyebileceğini öngörmüştü ancak Darmanin bu rakamları neden revize ettiklerine dair bir neden belirtmedi.



Töreni düşünürken uykusuzluk çekip çekmediği sorulan Darmanin, iyi uyuduğunu söyleyerek, "Dünyanın en iyi güvenlik güçlerine sahip olduğumuzu biliyorum ve Fransa'nın madalya kazanabileceğini ve her şeyden önemlisi dünyaya sorunsuz bir şekilde ev sahipliği yapabileceğini göstereceğiz." dedi.



Aralık ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın aşırılıkçı saldırılarla yeniden vurulması durumunda törenin güvenlik nedeniyle ertelenebileceğini söylemişti.

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