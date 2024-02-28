Paris Olimpiyatları'nın güvenlik planları çalındı iddiası yalanlandı

Bir polis içinde Paris Olimpiyat Oyunlarına ilişkin polis güvenlik planlarının bulunduğu bir bilgisayar ve iki USB bellek içeren çanta çalındığını açıklamıştı.



Polis açıklamasında, çantanın Paris belediyesinden bir mühendise ait olduğunu belirtilmişti.



Aktarılana göre mühendis çantayı koltuğunun üzerindeki bagaj bölmesine koymuştu. Daha sonra rötar yaptığı için treni değiştirmeye karar verdi ve bu noktada hırsızlığı fark etmişti.



Mühendis, çalışma bilgisayarının ve iki USB belleğinin, bu yılki yaz Olimpiyatları'nın güvenlik planları başta olmak üzere hassas veriler içerdiğini söylemişti.

PARİS BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Paris Belediye Başkanlığı Olimpiyat güvenlik planlarının mühendislerinden birinden çalındığını yalanladı.



Paris Belediyesi yapılan açıklamada, "İlk soruşturmaların çalışanın olimpiyatlar sırasında güvenlik güçlerinin konuşlandırılması hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını" söyledi.



Polise bir hırsızlıkla ilgili şikayette bulunulduğu doğrulandı ancak kayıp eşyaların "yollar ve ulaştırma bakanlığı için yapılan çalışmalarla ilgili kişisel notlar" içerdiği belirtildi.



Paris savcılığı ayrıca USB belleğin "yalnızca Olimpiyatlar sırasında Paris'teki karayolu taşımacılığına ilişkin notlar içerdiğini, hassas güvenlik bilgileri içermediğini" söyledi.



26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek Olimpiyat Oyunları sırasında 2 bin belediye zabıtası ve yaklaşık 35 bin güvenlik personeli görev yapacak.

