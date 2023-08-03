Paris-Orly Havalimanı'nda rötarlara yol açan sistem arızası sürüyor

UÇUŞLAR GECİKMELİ OLARAK YAPILMAYA BAŞLANDI

Havalimanı çalışanlarının, sistem arızası nedeniyle yolcuların bagajlarını elle taşıdığı ve söz konusu terminaldeki uçuşların yaklaşık 2 saat arayla gecikmeli olarak yapılmaya başlandığı belirtildi.



Fransız Le Parisien gazetesi, aynı havalimanında 3 gün önce de benzer bir sorunun 3. Terminal'de yaşandığını aktardı.



Gazetenin haberine göre, 3. Terminal'de 21 Temmuz'da yine aynı sorun nedeniyle 2 bin bagaj sahibine teslim edilememişti.