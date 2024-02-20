Paris'in simgesi Eyfel Kulesi grev nedeniyle ziyarete kapatıldı

Dieu, önceki yıllarda belediyeye yılda 8 milyon euro kar payı öderken bu rakamın yakın zamanda 16 milyon euroya çıktığını belirtti.



Belediyenin bu kar payını 50 milyon euroya çıkarmak istediğini ifade eden Dieu, salgın zamanında anıtın kapalı olması nedeniyle halihazırda 1 00 milyon euro borçları olduğuna dikkati çekti.



Eyfel Kulesi çalışanları, 27 Aralık 2023 tarihinde SETE'nin mali politikasına tepki olarak greve gitmişti.



Paris Belediyesi, hisselerinin yüzde 99'una sahip olduğu SETE'nin en büyük hissedarı konumunda bulunuyor.