Paris'teki İran Konsolosluğu'nda canlı bomba alarmı

İran'ın Paris Konsolosluğu'na giren bir adam el bombası ve patlayıcı yelek kullanarak kendisini havaya uçurmakla tehdit etti.



Canlı bomba alarmı ile bölgeye ulaşan polis konsolosluk çevresinde güvenlik kordonu oluşturdu. Bölgede güvenliği sağlamak için özel polis güçleri seferber edildi.



Polis olay yerinde olduklarını belirterek, halktan bölgeden uzak durmalarını istedi.

BFMTV'nin bir polis kaynağından aktardığına göre saldırgan yakalanarak tutuklandı. Tutuklanan adamın üzerinde hiç patlayıcı bulunmadığı tespit edildi.



Fransız metro şirketi yaptığı açıklamada, güvenlik nedeniyle yakındaki bir metro hattında hizmetin kesintiye uğradığını söyledi.