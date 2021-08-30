Paris’ten iklim krizi için yeni adım: Caddelerde hız sınırı saate 30 km’ye düşürüldü

Fransa’nın başkenti Paris’te iklim krizine önlem sebebiyle yeni bir karar alındı.



Şehir yönetimi tarafından alınan kararda, Paris’teki caddelerde hız sınırı saatte 30 kilometreye düşürüldü.



Şehir yetkilileri, aynı zamanda kazaları azaltmayı ve Paris'i daha yaya dostu hale getirmeyi amaçladıklarını belirtirken, daha önce uygulanan saatte 50 kilometre hızı azaltma yoluna gittiklerini bildirdi.



Şehirdeki kargo, teslimat ve dükkan sahipleri karara tepki gösterirken, taksiciler trafik oranının artacağını ve işletmelere zarar vereceğini söyledi.



Bununla birlikte Paris’te yapılan anketlerde şehir sakinlerinin kararı memnuniyetle karşıladığı, sokakların daha sessiz ve güvenli olacağını düşündükleri vurgulandı.

BRÜKSEL 1 OCAK'TA UYGULAMAYA BAŞLAMIŞTI

Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de şehir içi trafikte araçlar için hız sınırı 30 kilometreye indirilmişti.



Yeni kural 2021'in ilk günü itibarıyla yürürlüğe girdi. 30 kilometrelik hız limiti bazı ana yollar dışında şehrin tamamında uygulanmaya başlamıştı.