Paşinyan'dan Putin'i kızdıracak adım

Karabağ'daki Rus Barış Gücü askerlerinin görevlerinde başarısız olduklarını ileri sürdü.



Geçen yıl, Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçu işlediği gerekçesiyle Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.



Bu, anlaşmaya taraf olan ülkelere Rusya Devlet Başkanı'nın gitmesi halinde tutuklanıp Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesi anlamına geliyordu.



Diğer yandan, Ermenistan'ın başkenti Erivan yakınlarında Ermenistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği ortak tatbikat da devam ediyor.



Bu durum Erivan yönetiminin rotasını Batı'ya çevirdiğine yönelik yorumlara neden oluyor.