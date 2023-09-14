Paşinyan'dan Putin'i kızdıracak adım

Ermenistan parlamentosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temelini oluşturan Roma Tüzüğü'nü onaylayacak.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu açıklamayı parlamentodaki konuşmasında yaptı.
Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan'a ayak basması halinde tutuklanabileceği anlamına geliyor.
Paşinyan açıklamasında bu kararın Rusya ile ilişkilere bağlı olmadığını; ülke güvenliğiyle ilgili olduğunu savundu.
Ermenistan Başbakanı, Amerikan Politico gazetesine de konuştu, "Bizi koruması için Rusya'ya bel bağlayamayız" dedi.
Karabağ'daki Rus Barış Gücü askerlerinin görevlerinde başarısız olduklarını ileri sürdü.
Geçen yıl, Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçu işlediği gerekçesiyle Putin hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.
Bu, anlaşmaya taraf olan ülkelere Rusya Devlet Başkanı'nın gitmesi halinde tutuklanıp Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilmesi anlamına geliyordu.
Diğer yandan, Ermenistan'ın başkenti Erivan yakınlarında Ermenistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği ortak tatbikat da devam ediyor.
Bu durum Erivan yönetiminin rotasını Batı'ya çevirdiğine yönelik yorumlara neden oluyor.
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