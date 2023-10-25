Paşinyan: Ülkemdeki Rus varlığı avantaj sağlamıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Amerikan Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda ülkesinin Rusya ile ilişkilerine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rusya'ya bağımlılıklarını azaltmak istediklerini ifade eden Paşinyan, "Ermenistan sınırları içinde bir Rus askeri üssü bulunmaya devam etmesinin bir avantajı yok" dedi.

Azerbaycan'ın geçtiğimiz aylarda düzenlediği operasyonla Karabağ'daki topraklarını geri aldığına dikkat çeken Ermenistan lideri, "Bu olaylar güvenlik anlamında ilişkilerimizi çeşitlendirmemiz gerektiğini bize gösterdi" ifadelerini kullandı.

Rus ordusu, Ermenistan topraklarında 2 garnizon ve bir hava üssüne sahip. 2020'de Azerbaycan'ın galibiyetiyle sonuçlanan 2'nci Karabağ savaşından beri Rusya ile Ermenistan arasında ilişkiler zayıflıyor.

Geçtiğimiz aylarda Rusya sık sık Ermenistan'ı "dostça davranmamakla" suçladı. Son olarak Ermenistan ordusu, Amerikan askerleri ile ortak tatbikat da düzenlemişti.