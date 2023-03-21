Paskalya nedir, ne zaman kutlanır? 2023 Paskalya Bayramı ne zaman?

Paskalya, Hz. İsa’nın insanlığın günahı için kendini feda ederek çarmıhta öldürüldüğü ve sonra yeniden dirildiği inancıyla özdeşleştirilmiş ve bunun anısına yapılan kutlamayı temsil eder. Peki, 2023 Paskalya Bayramı ne zaman?

2023 PASKALYA NE ZAMAN?



Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve en önemli geleneklerdendir. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra 3. günde dirilişi kutlanır. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemdir.



Buna göre; 2023 yılında Paskalya Bayramı 9 Nisan Pazar gününe denk geliyor.