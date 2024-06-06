Pentagon, Gazze'deki yüzer iskelenin maliyetini açıkladı: Yaklaşık 230 milyon dolara düşürdü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), fırtına nedeniyle parçalara ayrılan ve daha önce 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, yaklaşık 230 milyon dolar olarak belirlendiğini duyurdu.

Pentagon, Gazze'deki yüzer iskelenin maliyetini açıkladı: Yaklaşık 230 milyon dolara düşürdü

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında yüzer iskelenin durumu hakkında bilgi verdi.

Yüzer iskelenin kurulumunun bittiği sıralarda, Pentagon'un toplam tahmini maliyetinin 320 milyon doları bulacağı açıklamasına rağmen Singh, "Ancak sözleşmeli kamyonlar, sürücüler ve ticari gemiler için maliyetlerin beklenenden düşük olması ile İngiltere'nin askerler ve denizciler için deniz aracı katkısı, son maliyet değerlendirmemizi yaklaşık 230 milyon dolara düşürdü." dedi.

Singh, 230 milyon dolar maliyet tahminine son tamir işlemleri ve yeniden kurulum masrafının da dahil olduğunu ifade etti.

Yüzer iskelenin tamir çalışmalarının halen devam ettiğini kaydeden Singh, tarihi kesin olmamakla birlikte bu hafta sonuna doğru tekrar kurulumun yapılabileceğini söyledi.

'nin insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla sahiline iki aydan fazla bir sürede kurduğu ve 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskelenin bir kaç hafta içinde kötü hava şartları nedeniyle parçalanarak işlevsiz kalması "fiyasko" eleştirilerine neden olmuştu.

DÜNYA HABERLERİ

Husiler, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nde 3 gemiyi vurduklarını duyurdu

Husiler, Kızıldeniz ve Basra Körfezi’nde 3 gemiyi vurduklarını duyurdu

DSÖ, Meksika'da kuş gribinin bir alt türünden ilk ölümü doğruladı

DSÖ, Meksika'da kuş gribinin bir alt türünden ilk ölümü doğruladı

İsrail, Katar'a müzakere heyeti gönderilmesini erteledi

İsrail, Katar'a müzakere heyeti gönderilmesini erteledi

Putin'den Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelere gözdağı

Putin'den Ukrayna'ya silah sağlayan ülkelere gözdağı

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Sıcaklık rekoru bekleniyor

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: Sıcaklık rekoru bekleniyor

Netanyahu: Mescid-i Aksa'nın statüsü değişmeyecek

Netanyahu: Mescid-i Aksa'nın statüsü değişmeyecek

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...