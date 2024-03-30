Peru devlet başkanının evine yolsuzluk baskını: Kapısı koçbaşıyla kırıldı

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin evine polis baskını düzenlendi.

Perulu yetkililer, baskının, devam eden bir yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi. Yayınlanan görüntülerde polisin, Boularte'nin evinin kapısını koçbaşıyla kırarak açtığı görüldü.

Polisin yaptığı açıklamaya göre Boularte'nin mal varlığı olarak beyan etmediği Rolex saatlerinin arandığı baskına yaklaşık 40 yetkili katıldı.

Peru hükümeti, Boluarte'nin evine yapılan baskını "tahammül edilemez bir rezalet" olarak nitelendirdi.

Boluarte, solcu eski Devlet Başkanı Pedro Castillo'nun cezaevine atılmasının ardından göreve gelmişti.

Boluarte yönetimini kabul etmeyen Peru halkı haftalarca sokak eylemleri düzenlemişti.

Castillo'nun özgürlüğünü isteyen protestoculara karşı polisin sert müdaheleleri sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.