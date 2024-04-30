Peru’da otobüs kazası: 25 ölü, 13 yaralı

Peru'nun kuzeyindeki And Dağları’nda meydana gelen otobüs kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Peru’da otobüs kazası: 25 ölü, 13 yaralı

'nun kuzeyindeki And Dağları’nda yolcu otobüsü nehre düştü. Kazada 25 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Cajamarca Bölge Savcısı Olga Bobadilla, yaptığı açıklamada otobüsün dün akşam saatlerinde Sorochuco kasabasına giderken bir yamaçtan nehre düştüğünü aktararak, "Kaza gece oldukça engebeli ve asfaltsız bir yolda meydana geldiği ve otobüs nehre düştüğü için hala bilgi toplanıyor" ifadelerini kullandı.

Otobüsün hareket ettiği Celendin kasabasında 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.

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