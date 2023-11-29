Petrol çıkarma bilinenden çok daha fazla zarar veriyor: Milyonlar tehlikede

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin araştırması, Basra Körfezi'nde petrol çıkarma işlemi sırasında yakılan gazlardan çıkan zehirli maddelerin, insanlara tahmin edilenden daha fazla zarar verdiğini ortaya koydu. Petrol çıkarırken yakılan gazın yaydığı zehrin Ortadoğu'da milyonlarca kişiyi riske attığı belirtiliyor

Petrol çıkarma bilinenden çok daha fazla zarar veriyor: Milyonlar tehlikede

çıkarırken yakılan gazın yaydığı zehir 'da milyonları riske atıyor.

BBC'nin araştırması, Basra Körfezi'nde petrol çıkarma işlemi sırasında yakılan gazlardan çıkan zehirli maddelerin, insanlara tahmin edilenden daha fazla zarar verdiğini ortaya koydu.

Yeni araştırmalar, kirliliğin yüzlerce kilometreye yayıldığını ve tüm bölgedeki hava kalitesini kötüleştirdiğini gösteriyor.

Araştırma sonuçları perşembe günü birleşik arap emirliklerinde başlayacak birleşmiş milletler COP28 İklim zirvesi öncesinde açıklandı

BAE YASAKLAMIŞTI

Fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliği ölümlere sebep oluyor

Fosil yakıtların neden olduğu hava kirliliği ölümlere sebep oluyor

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Birleşik Arap Emirlikleri 20 yıl önce rutin bir şekilde gaz yakmayı yasakladı.

Ancak uydu görüntülerinin sağlık riski oluşturmasına rağmen bunun devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Zehirli hava kirliliğinin yüzlerce kilometreye yayıldığı ve Dubai, Abu Dabi, Kuveyt, İran ve Irak'ta milyonlarca insanın sağlığını riske attığı ifade edildi.

Haberde, gaz yakmanın gerçekleştiği tesisleri yöneten petrol şirketlerinin bu uygulamayı azaltmaya çalıştıklarını söylediği aktarıldı.

Gaz yakma önlenebilir olsa da yine de çapında uygulanmaya devam ediyor.

Gaz yakmanın ortaya çıkardığı maddelere sürekli maruz kalınması halinde, felç, kanser, astım ve kalp hastalığına yol açabiliyor.

BM İnsan Hakları ve Çevre Özel Raportörü David R. Boyd'un BBC'nin bulgularını, "Çok rahatsız edici" olarak değerlendirdi.

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