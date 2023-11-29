Petrol çıkarma bilinenden çok daha fazla zarar veriyor: Milyonlar tehlikede

Birleşik Arap Emirlikleri 20 yıl önce rutin bir şekilde gaz yakmayı yasakladı.



Ancak uydu görüntülerinin sağlık riski oluşturmasına rağmen bunun devam ettiğini gösterdiği belirtildi.



Zehirli hava kirliliğinin yüzlerce kilometreye yayıldığı ve Dubai, Abu Dabi, Kuveyt, İran ve Irak'ta milyonlarca insanın sağlığını riske attığı ifade edildi.



Haberde, gaz yakmanın gerçekleştiği tesisleri yöneten petrol şirketlerinin bu uygulamayı azaltmaya çalıştıklarını söylediği aktarıldı.



Gaz yakma önlenebilir olsa da yine de dünya çapında uygulanmaya devam ediyor.



Gaz yakmanın ortaya çıkardığı maddelere sürekli maruz kalınması halinde, felç, kanser, astım ve kalp hastalığına yol açabiliyor.



BM İnsan Hakları ve Çevre Özel Raportörü David R. Boyd'un BBC'nin bulgularını, "Çok rahatsız edici" olarak değerlendirdi.